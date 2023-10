أول خرجة لرئيس الفاف نحو أبيدجان

سيكون رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، يوم الخميس المقبل، على موعد مع أول خرجة رسمية، منذ انتخابه خلفا لجهيد زفيزف.

وكشفت مصادر مطلعة، بأن رئيس “الفاف” وليد صادي، هو من سيمثل الجزائر، في قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إجراؤها بالعاصمة الإيفوارية، أبيجان يوم الـ 12 أكتوبر الجاري.

وأشارت نفس المصادر، بأن صادي، سيكون مرفوقا بأحد أعضاء مكتبه الفدرالي. في أول خرجة ميدانية له، سيبحث من خلالها عن توطيد العلاقات مع مختلف رؤساء الاتحادات. في سبيل ضمان عودة الجزائر إلى اللجان الإفريقية.

للإشارة فقد أعلن الـ”كاف” اليوم الأحد، في تغريدة عبر منصة “اكس” (تويتر سابقا). رسميا عن إجراء قرعة “كان” كوت ديفوار، يوم الخميس القادم، بمشاركة 24 منتخبا.

ويتعلق الأمر بكل من: كوت ديفوار، الجزائر، أنغولا، الكاميرون. الرأس الأخضر، تونس، المغرب، موريتانيا، مصر، بوركينا فاسو، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مالي، موزمبيق، نامبيا، نيجيريا، السنغال، المغرب، جنوب إفريقيا، تنزانيا، زامبيا.

Four days Countdown: CAF, LOC ready for TotalEnergies Africa Cup of Nations Cote d’Ivoire 2023 Final Drawhttps://t.co/66sb6jaUXH

