أول رحلة جوية مباشرة بين الكيان الصهيوني والمغرب

تصل أول رحلة جوية مباشرة إلى المغرب قادمة من الكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء، بعد استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

وتحمل الطائرة على متنها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، لتوقيع عدة اتفاقيات بين الرباط والدولة العبرية.

كما يشمل هذا الاستئناف تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، بحسب ما أعلن الديوان الملكي المغربي.

ويزور 50 إلى 70 ألف يهودي المغرب سنويا غالبيتهم من الصهاينة، في رحلات جوية غير مباشرة لإحياء احتفالات دينية ومزارات يهودية مغربية.

وكان المغرب قد حصل في مقابل استئناف العلاقات مع اليهود، على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.