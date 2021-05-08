أول رحلة قطار بين العاصمة والمسيلة غدا الإثنين

بعد 4 سنوات من تعليق حركة القطارات

مواقيت الرحلات تبدأ من الساعة 5 صباحا انطلاقا من المسيلة وبداية من الساعة 16 زوالا في رحلة العودة

سيدخل خط جديد للسكك الحديدية يربط بين المسيلة والجزائر العاصمة حيز الخدمة، بعد تعليق حركة القطارات على هذا الاتجاه منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن المقرر أن تكون أول رحلة لهذا القطار يوم غد على الساعة 5 صباحا انطلاقا من المسيلة مرورا بولايات برج بوعريريج، البويرة وبومرداس، لتنتهي رحلة القطار في العاصمة بحلول الساعة 8 صباحا.

أما بشأن رحلة العودة، فإنها ستكون مبرمجة في نفس اليوم بداية من الساعة 16 زوالا، على أن يصل القطار في رحلته إلى ولاية المسيلة على الساعة الثامنة ليلا.

ومن المتوقع أن يتم توفير قطارات من نوع متطور لنقل المسافرين عبر هذا الخط، في إطار تنويع الخدمات المقدمة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

للتذكير، فقد تم تعليق حركة النقل عبر خط السكة الحديدية الرابط بين المسيلة والجزائر العاصمة منذ أزيد من أربع سنوات، لأسباب تتعلق بأسعار التذكرة ومواقيت مرور القطار الذي كان سابقا ينطلق من ولاية باتنة ويمر بالمسيلة على الساعة التاسعة صباحا، الأمر الذي لم يكن يناسب المسافرين.