أول رد من ترامب على عملية عزله بتصويت الكونغرس

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس على قرار الكونغرس الذي يقر على عزله بموجب المادتين إعاقة الكونغرس وإساءة استخدام السلطة خلال ولايته الرئاسية.

وقال ترامب خلال مناسبة حضرها في ولاية مشيغان الأمريكية، “كل عضو جمهوري صوت لصالحنا لم نخسر صوتا جمهوريا واحدا”.

وأضاف ترامب “الحزب الجمهوري لم يسبق له أن تمت مواجهته بهذه الطريقة، إلا أنه أيضا لم يسبق له أن كان متحدا كما هو حاليا”.

وأشار ترامب أن هناك ثلاثة أعضاء ديموقراطيين صوتوا ضد العزل، معتبرا ذلك بأنه أمر لم يسمه به في السابق.

وأكد قائلا الديموقراطيون دائما متحدون فكرو في الأمر 3 ديموقراطيين انضموا إلى جانبنا”.