أول سيارة فورد made in bladi في مارس 2019

أعلنت شركة AMC اليوم أنه سيتم تسليم أول سيارة فورد بالجزائر شهر مارس 2019 بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار لذات الشركة.

وقد تم إبرام إتفاق بين عملاق شركة فورد العملاقة وشركة AMC أواخر نوفمبر 2017 في إطار الشراكة لتصنيع السيارات في الجزائر.

هذا وقد تم وضع الوحدة الأولى من الإنتاج في الجزائر وفي كل شمال أفريقيا بمنطقة سيدي الخاطب في غليزان.

بمساحة تزيد عن 100 هكتار، واستثمار لـ 200 مليون دولار وبسعة في السنة الأولى ، تتجاوز 25000 سيارة في العام.

كما ستعرف الجزائر شهر مارس 2019 ، أول سيارة فورد صنعت في بلادي، بمعدل دمج يصل إلى 30٪ من إطلاقها، لتنتظر 40٪ في السنة الثانية.

حيث سيتم تسليم الطرازات الأولى، بين المدينة وسيارات الدفع الرباعي ، بدءًا من فيجو وechosport.

لتوسع هذا النطاق بسرعة عن طريق السيارة التجارية، بدءا من فورد ترانزيت.