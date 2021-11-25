أول عربي يفوز برئاسة الإنتربول

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” فوز مرشح الإمارات أحمد ناصر الريسي برئاسة المنظمة لمدة 4 سنوات.

و جاء في تغريدة عبر حساب المنظمة على موقع “تويتر” اليوم الخميس:”انتخاب السيد أحمد ناصر الريسي مرشح الإمارات العربية المتحدة، لشغل منصب الرئيس لمدة 4 سنوات”.

وهذا خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة اسطنبول التركية اليوم.

وبات اللواء الريسي أول عربي يتولى منصب رئيس الإنتربول منذ تأسيس المنظمة الدولية، في إنجاز كبير.

ويشغل اللواء أحمد ناصر الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وهو عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاثة الماضية.

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الأمن الوطني يشارك في الجمعية العامة للأنتربول بتركيا

كما يشارك المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي، في أشغال الدورة الـ89 للجمعية العامة للأنتربول بتركيا.

ويشارك مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي، في أشغال هذه الدورة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

ويرافق المفتش العام، وفد يضم كل من مدير الشرطة القضائية، ورئيس مصلحة التعاون الدولي ورئيس المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر.

وتحتضن مدينة إسطنبول في تركيا، أشغال الدورة الـ 89 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، من 23 إلى 25 نوفمبر 2021، بحضور ممثلي الدول الأعضاء.

كما سيتم خلال هذه الدورة، مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في إطار منظمة الانتربول.

ويحضر هذه الدورة، قادة وممثلي مختلف أجهزة الشرطة التابعة للدول الأعضاء. ويأتي ذلك، بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات في العالم.

وتعد الشرطة الدولية من أكبر المنظمات الدولية، حيث تضم 194 دولة في عضويتها. واشتركت تركيا عام 1930، واستضافت اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول في عامي 1955 بإسطنبول و1996 بولاية أنطاليا.