أول كفيف في تاريخ تونس مُرشح لحقيبة وزارية

اقترح رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، الطالب الكفيف الحاصل على الدكتوراه في الآداب وليد الزيدي، ليكون وزيرا للثقافة.

وتم عرض الحكومة التونسية المقترحة، على الرأي العام، ليل الإثنين إلى الثلاثاء.

ويعتبر الزيدي، والذي يبلغ من العمر 34 عاما، أصغر وزير مقترح في حكومة الكفاءات المستقلة التي عرضها المشيشي.

كما سيصبح الزيدي، أول وزير كفيف في تاريخ تونس في حال نالت الحكومة الثقة من البرلمان في جلسة تصويت خلال أيام.

وفقد وزير الثقافة المقترح بصره وهو رضيع بسبب مرض سرطان أصابه، ولكن ذلك لم يمنعه من التميز في مراحل دراسته.

والزيدي هو أول كفيف في تونس والمنطقة العربية يحصل على شهادة التبريز “التفوق” في اللغة العربية.

كما أن وزير الثقافة المقترح، متعدد المواهب فهو إلى جانب اهتمامه بتدريس الترجمة والبلاغة والبحوث المتخصصة في علم النفس، فهو أيضا شاعر وعازف على آلة العود ومنشط بدار الثقافة.