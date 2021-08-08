أول محرم 1443 عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. فإن اليوم الأول من شهر محرم 1443. يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وأوضح بيان للمديرية العامة، أن العطلة تشمل أيضا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة. مضيفا أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات إتخاذ التدابير اللازمة. لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية.