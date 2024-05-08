أول مرة.. إطلاق قاعة تعليم إفتراضية للتدريب على علم التشريح

قال مداح إسحاق نائب مدير جامعة سعيدة مكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه. أنه تم لأول مرة وفي إطار إدخال الجيل الرابع إلى الجامعة إطلاق أول طاولة تشريح إفتراضية ابتكارية جزائرية للتدريب على علم التشريح.

وأضاف مداح في تصريح “للنهار أونلاين”، أن جامعة سعيدة إتخذت خطوات عملاقة لتهيئة بنيتها الرقمية التحتية. بمقاييس تقنية و تكنولوجية عالمية، حيث أن مركز البيانات للجامعة يحتوي على 14 معالج بصري بسعة تصل الى 10.3 ترافلوس. مشيرا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ تعليم العلوم الطبية سيتم إطلاق أول قاعة تعليم في العلوم الطبية إنغماسية تعتمد على ٱخر التقنيات الحديثة.

وأوضح ذات المتحدث، أنه وبهذا الإنجاز ستكون جامعة سعيدة من الجيل الرابع. حيث أن هذه الطاولة ستكون بطاقة إستعاب تقدر ب20 طالب عوض 6 طلاب كما كان معمول به سابقا.

وأشار مداح إلى أن الهدف من هذه التجربة والطاولة الإفتراضية هو بيداغوجي بالدرجة الأولى. خاصة في الدروس التطبيقية أين يكون التلاميذ مزودين بسماعات للعمل بها بتقنيات متطورة.