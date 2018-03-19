أول مصنع لمجمع النسيج يدخل الخدمة في غليزان

دخل مصنع النسيج بغليزان والمنجز في إطار شراكة جزائرية- تركية حيز الخدمة الأسبوع الماضي وهذا حسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم.

وحسب بيان الوزارة، فإن المصنع يدخل ضمن مشروع مركب يتكون من 8 مصانع مدمجة للإنتاج كمرحلة أولى.

وأوضح البيان أن المصنع تم إنجاز إحدى مراحله من طرف رائد النسيج في تركيا،شركة تايبا الخاصة، بالتعاون مع شركات وطنية.

مضيفا أن هناك مرحلة ثانية من المشروع الاستثماري،سيشهد إنجاز 10 وحدات أخرى تختص في إنتاج المادة الأولية للنسيج والأقمشة التقنية.

للتذكير المشروع أنجز باستثمار إجمالي قدره 170 مليار دينار جزائري، وسيسهم في خلق 25 ألف وظيفة في نهاية المرحلة الثانية.

هذا وسيغطي المصنع وفق القائمين عليه حاجات السوق الجزائرية من الأقمشة والنسيج والملابس، ليتم بعدها التوجه للتصدير نحو الخارج.