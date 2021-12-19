أوميكرون.. أبرز الأعراض تظهر في الليل فقط

أفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية اليوم الأحد، أن أحد أبزر أعراض أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، يعاني منها المصابون في الليل فقط.

حيث يشتكي المصابون بالمتحور أوميكرون من أعراض مرضية عدة ومن أبرزها التعرق الليلي الشديد.

وقالت ذات الصحيفة، أن التعرق الليلي لدى المصابين يظهر بغض النظر عن درجة الحرارة في مكان نومهم، حتى وإن كان الجو باردا. وهذا ما كشف عنه الأطباء في جنوب إفريقيا أين ظهر المتحور أوميكرون أول مرة.

وفور إكتشاف السلالة الجديدة أوميكرون، تبين أن أعراضه جديدة ومختلفة تماما عن فيروس كورونا. كما يظهر على المصابين بأوميكرون سيلان الأنف، والصداع والتعب وآلام في كامل الجسم، والتعرق الليلي.

وأفاد الأطباء أنه على امصابين بأوميكرون الذين يصيبهم التعرق الليلي، لا بد لهم من النهوض وتغيير ملابسهم.

كما إكتشف الأطباء وامختصين مؤخرا، أن الأطفال المصابين بالمتحور أوميكرون يصيبهم طفح جلدي، وإحمرار في كامل أنحاء جسدهم.

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كشف الطبيب البريطاني “ديفيد لويد” عن أعراض غير عادية، تظهر على الأطفال المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.

وقال ديفي لويد، أن 15 بالمائة من الأطفال لمصابين بالمتحور الجديد أوميكرون قد تظهر عليهم أعراض غير عادية. كما يصيبهم طفح جلدي ليس كالطفح الجلدي العادي والمعروف.

كما أشار المختص البريطاني، أن الأطباء يجرون أبحاث ويتطلعون إلى المزيد من المعلومات عن أوميكرون الذي إنتشر أواخر شهر نوفمبر. وأعرب عن قلقه على أن يكون أوميكرون أشد فتكا وخطورة من المتحور الهندي “دلتا“.

من جهته كشف عالم الفيروسات الروسي، “ألكسندر سيمينوف”، أن أوميكرون يمكن أن يسبب الإلتهاب الرئوي بصورة أسرع بمقدار 3 أضعاف. مقارنة بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا.

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