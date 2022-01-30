أوميكرون.. ظهور حالات إصابة لسلالة BA2 في الجزائر

كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، عن ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون “BA2″ و”BA3” في الجزائر. كما أوضح درار، أن أوميكرون هو الذي تغلب على منحنى دالتا بسبب سرعة انتشاره.

في حين أضاف، درار في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “على عكس السنة الماضية المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط”. تابعا “رغم أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا”.

كما أشار درار أن “الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات بـ “بي إيه 2″، “BA2″ التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية. على غرار الدانمارك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض البلدان الآسيوية”. وفي المقابل طمئن درار أن “هذا الانتشار لا يدعوا إلى القلق لكن يدعوا إلى توخي الحذر واليقظة”. وفيما يخص عدد الحالات التي تعرضت لهذا المتحور الجديد أشار درار أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وفي المقابل يرى درّار أنه لا يمكن اعتبار “اوميكرون زكاما حادا كما يعتقد بعض الأشخاص، فهو عبارة عن فيروس”. وبأنه “لا يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان”.

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وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن هذا المتحور الجديد، لا يظهر في تحليل الـ”بي سي آر” PCR لذا ذهب البعض إلى تسميته “أوميكرون الخفي”.

وحسب تقرير نشرته مجلة” ذا ساينتست” The Scientist العلمية، فإن أوميكرون الخفي، ينتشر بشكل أسرع إلى حد ما من أوميكرون.

وكان متحور أوميكرون مسؤولا عن عودة انتشار كورونا، على نحو أسرع، في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية.

واستطاع علماء في الهند توثيق بعض الاختلافات بين متحور أوميكرون والمتحور المشتق “BA.2″، إذ ثمة اختلاف بسيط في “شكل” البروتين.