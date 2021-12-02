أوميكرون.. هل “سبوتنيكv” فعال العلماء يجيبون!

أعلن عالم الفيروسات الروسي سيرغي نيتيسوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن لقاح “سبوتنيك v” سيكون فعالا ضد متحور “أوميكرون”. كما أضاف، سيرغي نيتيسوف، أن نسبة فعليته تصل إلى 80 بالمائة.

وأشار المتحدث في حديث لراديو “سبوتنيك” أن العلماء يحذرون من المتحور الجديد الذي اكتشف في إفريقيا وأطلق عليه اسم “أوميكرون”. وهذا لقدرته على الانتشار السريع في جميع أنحاء العالم. كما يمكن تقييم فعالية اللقاحات الحالية بعد مضي بضعة أشهر، والتنبؤ بالفعالية التقريبية للقاحات حاليا –يضيف المتحدث-.

ووفقا لعالم الفيروسات، ستكون للقاح الروسي “سبوتنيك-V” فعالية عالية ضد المتحور “أوميكرون”. موضحا، “لأن عدد التغيرات في النوكليوتيدات في متحور “أوميكرون” هو 50 فقط من بين 29 ألف نيوكليوتيدات من جينومه. ومن السهل حساب أن هذا جزء من نسبة مئوية. مشيرا إلى حصول ببروتين-S، 32 طفرة بـ1273 حمضًا أمينيا،لذلك أعتقد أن فعالية لقاح “سبوتنيك v”،لن تكون أقل من 80 بالمائة”.

ويضيف، من المنتظر اكتشاف أولى الإصابات بمتحور “أوميكرون” في روسيا خلال الأيام القادمة. ويقول، “ولكنه بدأ ينتشر في أوروبا فعلا، وقد اكتشف على الأقل في عشرة بلدان”. و”هذا يعني إذا لم يصل إلى روسيا حتى الآن، فإنه سيصلها في الأيام المقبلة”. “لذلك ينصح بالتلقيح وعدم الانتظار لحين ظهور بيانات دقيقة عن فعالية اللقاحات ضد المتحور “أوميكرون”.

وأعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا. كما صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أنه تم رصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى”.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا. وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

كما أضافت السعودية، “يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة (وقاية) في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا”.

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