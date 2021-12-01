أوميكرون يصل إلى السعودية من شمال افريقيا

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا. كما صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أنه تم رصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى”.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا. وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

كما أضافت السعودية، “يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة (وقاية) في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا”. إضافة إلى السلالات المتحورة كـ “أوميكرون” بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني وجهود الجهات الوطنية بمكافحة الجائحة وإجراءات مراقبة المنافذ”.

وشددت السعودية على “ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع باستكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة”. وكذلك “أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ومن جهتها، حثت الحكومة الجزائرية في بيان لها، أمس الثلاثاء، المواطنين على ضرورة التلقيح. وذلك بعد ان أصبح الوضع الوبائي بعديد من مناطق العالم يشهد موجة جديدة من الجائحة، وظهور المتغير الجديد “أوميكرون.”

كما ذكرت الحكومة المواطنين بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا، والسلطة الصحية، التي تلح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة. حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

كما أوصت اللجنة اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته. مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل المسافرين عبر الطريق البحري.

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