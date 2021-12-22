“أوميكرون” يصل إلى 106 بلدان

قالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي، إنه بات انتشار سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا يشمل 106 بلدان.

وأكدت المنظمة العالمية، إعتمادا على البيانات الحديثة، أن “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع من سلالة دلتا. حتى في البلدان التي تتمتع بمستوى عال من مناعة القطيع.

وتشير المنظمة إلى أن المعطيات المتعلقة بخطورة هذا النوع من المرض، لا تزال “محدودة”. لكن المنظمة تؤكد على أن عدد حالات دخول المصابين بـ “أوميكرون” إلى المستشفيات في جنوب إفريقيا وبريطانيا مستمر في الإرتفاع.

بالإضافة إلى ذلك، تدل البيانات الأولية، على أن علاج “أوميكرون” لدى المرضى الذين سبق أن أصيبوا بفيروس كوفيد أو خضعوا للتطعيم الأولي ضد الفيروس، كان أسوأ مما كان عليه في حالة السلالات السابقة من فيروس كورونا.

وخلصت منظمة الصحة العالمية، إلى أن المخاطر المرتبطة بمتحور “أوميكرون” لا تزال “عالية جدا”. وحذرت المنظمة من خطر انهيار النظم الصحية.

في نهاية نوفمبر، تم اكتشاف سلالة “أوميكرون” في جنوب إفريقيا. وبعد ذلك أخذت هذه السلالة بالانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم. وفي عدد من البلدان، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة وبريطانيا ، التي أصبحت مهيمنة.

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عالم أمريكي: “أوميكرون” ينتشر في كل أنحاء العالم.. وسيصبح مهيمنا

حذّر العالم الأميركي أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم. معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن. وقال فاوتشي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن هذا الفيروس غير عاد، في إشارة إلى سرعة إنتشار “أوميكرون”. مضيفا أن “المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”. وأضاف العالم الأمريكي، أن المتحور ينتشر “بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك. معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد. وتابع فاوتشي: “عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة. فمن المحتمل جدا أننا سنشهد ضغطا كبيرا على النظام الإستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين”. وتابع فاوتشي يقول “إن الفيروس ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا. وينتشر المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا سريعا حول العالم. ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.