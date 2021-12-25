أوميكرون يوجه ضربة قاسية لشركات الطيران مع نهاية السنة

وجه متحور أوميكرون لفيروس كورونا، ضربة قاسية لشركات الطيران، مع موسم أعياد نهاية السنة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، ألغت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع فالقادم. وجاء ذلك، جراء الموجة المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.

كما ألغت شركات الطيران على مستوى العالم ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة، والتي صادفت عشية رأس السنة الميلادية.

وحسب إحصاء جار على موقع تتبع الرحلات الجوية “Flight Aware”، تم تأخير ما يقرب من 10000 رحلة أخرى.

وجاء في ذات الموقع، أنه تم إلغاء 1779 رحلة يوم رأس السنة، في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى إلغاء 402 رحلة أخرى كانت مقررة يوم الأحد المقبل.

وألغت شركتي الطيران الأمريكيتين، “يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز”، في عطلة نهاية الأسبوع، ما يقرب من 280 رحلة جوية يوم الجمعة وحده.

وأرجعت هذه الشركات، الإلغاء، إلى نقص الموظفين، وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في ظل تفشي المتحور “أوميكرون”.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.

ويمثل متحور أوميكرون حاليا، ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات الأمريكية.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 278.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

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