أوناب ONAB تصدر بيانا بخصوص أسعار الدجاج

أصدر وضع مجمع أوناب ONAB المختص في تغدية وتربية الدواجن بيانا بخصوص أسعار الدواجن والتي تعرف هذه الايام إنخفاظا حسب ذات المجمع.

وأوضح المجمع في بيانه عبر حسابه على الفيسبوك. انه تم وضع تحت تصرف كافة المربين المذابح الجهوية المتواجدة على مستوى الغرب – الشرق – الوسط.

ويعلم المجمع كافة المربين للدواجن التقرب لمذابحها الموزعة عبر ولايات الوطن كتالي:

مذبح بوقيرات ولاية مستغانم 74 52 48 0550.

مذبح عين كيحل ولاية عين تيموشنت.ومذبح سيدي براهيم ولاية سيدي بلعباس 75 36 81 0660.

مذبح زهانة ولاية معسكر ومذبح حاسي بونيف ولاية وهران 95 41 56 0550.

مذبح باتنة ومذبح سطيف 56 06 80 0770.

مذبح سكيكدة ومذبح عنابة ولاية عنابة 23 29 05 0698.

مذبح تابوكرت في تيزي وزو ومذبح البويرة 51 20 32 0661.

مذبح واد جر ولاية البليدة ومذبح برواقية ولاية المدية 78 20 32 0661.

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سبب تراجع أسعار اللحوم البيضاء على مستوى السوق الوطنية بعد عرفت إرتفاعا رهيبا في المدة الاخيرة. وحسب الوزارة ان سبب التراجع في الأسعار جاء بعد إتخاذ عدة إجراءات أثمرت بالتراجع من 500 دينار إلى 350 دينار للكيلوغرام.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتشاور مع مختلف الفاعلين و الديوان الوطني المهني لتغذية الأنعام بتسقيف أسعار بيع الصيصان. وذلك بتحديد سعره في حدود 80 دينار. وهذا الإجراء جاء لكسر المضاربة مع ضبط الشعبة. إضافة إلى ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية من الكتاكيت الموجهة لإنتاج اللحوم البيضاء.

وأشارت الوزارة إلى ان سعر الكتكوت حاليا انخفض الى حدود 50 دينار بعدما تجاوز200 دينار. كما ساهمت إعادة انطلاق عمليات وضع الكتاكيت الموجهة لإنتاج اللحوم البيضاء في تراجع الأسعار.

طالع أيضا: الدواجن.. إجراءات عاجلة لتجاوز الأزمة الحالية