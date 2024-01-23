أوناس: “الفوز لا غير”

رفع الدولي الجزائري، آدم أوناس، التحدي قبل المواجهة الحاسمة، المرتقبة سهرة اليوم الثلاثاء، أمام المنتخب الموريتاني.

ويلتقي الخضر بمنتخب “المرابطين” على ملعب “السلام” بمدينة البواكي الإيفواري، برسم الجولة الـ 3 والأخيرة من دور المجموعات.

ويحتاج أبطال نسخة 2019، للفوز على موريتانيا أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى ثمن النهائي وتفادي سيناريو النسخة الفارطة بالكاميرون.

وأطلق لاعب الخضر، آدم أوناس، تغريدة على حسابه الشخصي عبر “إكس” صبيحة اليوم، قال فيها: “3 نقاط لا غير”.

كما أضاف نجم ليل الفرنسي: “سنجعل شعبا كاملا فخورا بنا”.