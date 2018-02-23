أوناس وغولام يودعان “الأوروبا ليغ” !

غادر نادي “نابولي” منافسة الأوروبا ليغ رغم فوزه سهرة أمس بنتيجة هدفين لصفر ضد “لايبزيغ” في ألمانيا ليخرج رفقاء “أوناس” من هذه المنافسة.

وكان نادي البارتينوبي قد انهزم في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 في السان باولو في مباراة شهدت تألق “أوناس”.

من جهة أخرى ترى الصحافة الإيطالية أن هذا الإقصاء سيجعل الفريق يفكر في الكالتشيو فقط وتحقيق الحلم المنتظر.

ولم يشارك “أدم” في مباراة الأمس أين اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

ولا يزال غولام يتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أين سيتم الكشف على موعد عودته للميادين الأسبوع المقبل.