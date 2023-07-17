أوناس يتلقى عرضا رسميا من الشباب السعودي

تلقى الدولي الجزائري، ولاعب ليل الفرنسي، آدم أوناس، عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، حسبما أكدته أمس الأحد، تقارير صحفية فرنسية.

وقالت صحيفة “ليكيب” إن لاعب الخضر، تلقى عرضا من الشباب إلى جانب وجوده محل أطماع فريقين آخرين من الدوري السعودي، دون الكشف عن هويتهما.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، إلى أن مستقبل أوناس، في نادي الشمال الفرنسي، لم يتحدد بعد، بالرغم من عودته مؤخرا إلى أجواء التحضيرات رفقة الفريق تحضيرا للموسم الجديد 2023-2024.

وللإشارة فإن لاعب الخضر، التحق الصيف الماضي بنادي ليل قادما من نابولي، بعقد يمتد إلى صيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.