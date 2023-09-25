أوناس يضيع رسميا تربص أكتوبر وحظوظ بن طالب قائمة

تأكد غياب الدولي الجزائري، آدم أوناس، عن تربص الخضر، المقرر ما بين الـ 9 والـ 17 أكتوبر المقبل، الذي تتخلله مواجهتين وديتين أمام الرأس الأخضر ومصر، بينما تبقى حظوظ زميله في ليل الفرنسي، نبيل بن طالب قائمة.

ويعاني ثنائي الخضر، من إصابة حرمت كلاهما من التواجد في تربص شهر سبتمبر الأخير. والذي تخللته مباراة أمام تنزانيا في تصفيات “الكان” وأخرى ودية أمام السنغال.

وتحدث مدرب ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، اليوم الاثنين، عن وضعية الثنائي الجزائري. وقال بخصوص، أوناس الذي أصيب في لقاء ريجيكا الكرواتي. ضمن الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي يوم 24 أوت الماضي: “وضعنا برنامجا خاصا لأوناس”.

كما أبرز فونسيكا، في تصريح نقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن لحاق أوناس. بالداربي أمام لانس، يوم الـ 8 أكتوبر المقبل (ليلة انطلاق تربص الخضر) يبقى أمرا صعبا، مضيفا: “لكن بعد ذلك يمكنه بداية العمل معنا”.

أما بخصوص بن طالب، فأكد التقني البرتغالي: “نبيل يمكنه التدرب معنا بعد مباراة لوهافر (مقررة يوم الأحد المقبل). وهي التصريحات التي تجعل من حظوظ بن طالب. في التواجد مع الخضر قائمة قبل أسبوعين عن انطلاقه.