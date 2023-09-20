أوناس وبن طالب يواصلان الغياب عن لقاءات ليل الفرنسي

تواصل غياب ثنائي المنتخب الوطني، آدم أوناس ونبيل بن طالب، عن لقاءات ناديهما ليل الفرنسي بسبب الإصابة.

وأعلن مدرب ليل باولو فونسيكا، أمس الثلاثاء، قائمة اللاعبين المعنية بمواجهة اليوم الأربعاء، أمام نادي اولمبيا ليوبليانا السلوفيني، في الجولة الأولى من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي، وخلت القائمة من اسم ثنائي الخضر أوناس وبن طالب، إلى جانب الدولي الآخر، حكيم زدادكة.

ولم يشارك بن طالب، الذي التحق حديثا بنادي الشمال الفرنسي، سوى مرة واحدة لـ 4 دقائق فقط في لقاء مونبولييه، قبل أن يغيب عن اللقاء الموالي أمام رين، بسبب الإصابة.

في حين أن أوناس، الذي يعاني من إصابات متكررة لعب لقاءين فقط كبديل منذ بداية الموسم الجاري، جمع خلالهما 34 دقيقة فقط.