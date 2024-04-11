أوناس يضيّع مواجهة أستون فيلا وصدام مثير بين بن ناصر وعوار
سيكون الموعد سهرة اليوم الخميس بداية من الساعة 20:00، مع إجراء لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من منافستي الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمرات الأوروبي على حد سواء.
وفي “الأوروبا ليغ” يستقبل نادي أسي ميلان، بقيادة بن ناصر، بملعب “سان سيرو” نادي روما، الذي يضم في صفوفه نجم الخضر الآخر حسام عوار، في مباراة محلية تعد بالكثير من الندية والإثارة.
ويبحث بن ناصر المرشح أساسيا عن قيادة “الروسونيري” لحسم التأهل مبكرا قبل موقعة الإياب. بينما يسعى عوار، الذي قد يبدأ اللقاء احتياطيا عن العودة إلى الديار بنتيجة تبقي آمال ناديه في بلوغ المربع الذهبي قائمة.
وعلى ملعب “فيلا بارك”، يحل نبيل بن طالب رفقة نادي ليل. ضيفا على أستون فيلا. ضمن ذهاب “الكونفيرونس ليغ” في لقاء سيغيب عنه الدولي الآخر، آدم أوناس. لأسباب فنية على اعتبار أنه تخلص من الإصابة. غير أن مدربه باولو فونسيكا، قرر إعفاءه من المباراة.
𝟐𝟐 𝐃𝐨𝐠𝐮𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 ⚔️
Lilloises, Lillois, voici le groupe sélectionné pour #AVFCLOSC, avec le retour d’@agomes_47 😍#UECL pic.twitter.com/4gslnJZlDP
— LOSC (@losclive) April 10, 2024