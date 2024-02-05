أوناس يقود تشكيلة الأسبوع في “الليغ1”

اختير الدولي الجزائري، ولاعب نادي ليل الفرنسي، آدم أوناس، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 20، من “الليغ1”.

وجاء اختيار لاعب الخضر، ضمن تشكيلة الأسبوع في “الليغ1” بفضل المستويات الكبيرة. التي قدمها أمس الأحد، في فوز ليل الكبير، بنتيجة 4 أهداف نظيفة على الضيف كليرمون فوت.

وقدم أوناس، أداء مميزا في أول مشاركة له أساسيا في الموسم الجاري. الأمر الذي جعل موقع “هوسكورد” المختص في الاحصاء، يختاره ضمن تشكيلة الجولة، بتقييم 7.89.