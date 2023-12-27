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الرياضة

أوناس يلتحق بتربص الخضر في سيدي موسى

بقلم محمد لمين صحراوي
أوناس يلتحق بتربص الخضر في سيدي موسى
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حلّ ظهر اليوم الأربعاء، الدولي الجزائري، آدم أوناس، بأرض الوطن تحسبا للالتحاق بتربص الخضر، المقام بسيدي موسى.

ووجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة للاعب نادي ليل الفرنسي. الذي سيكون بنسبة كبيرة ضمن وفد المنتخب المعني بالسفر إلى “لومي” الطوغولية، لمباشرة المرحلة الأخيرة من التحضيرات الخاصة بـ”الكان”.

وسيلتحق أوناس، مباشرة بمركز سيدي موسى، للاندماج في التدريبات الجماعية للتشكيلة الوطنية، قبل اللقاء الودي المرتقب الأحد القادم، أمام المنتخب الأولمبي، قبل في اليوم الموالي إلى “لومي” في تربص يدوم إلى الـ 10 جانفي 2024.

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