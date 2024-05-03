أونروا: مقتل أكثر من 10 آلاف إمرأة في غزة منذ بداية الحرب

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اليوم الجمعة. إن هناك 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم. واصفة الأوضاع في القطاع المنكوب بأنها “مروعة”.

وأضافت الوكالة الأممية في حسابها على منصة “إكس”، أن ما يزيد على 10 آلاف إمرأة قتلن في قطاع غزة. بينما أصيبت 19 ألف امرأة أخرى، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر 7 أشهر”. مضيفة أن الأوضاع مروعة، حيث تواجه 155 ألف امرأة حبلى أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود. وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

للإشارة فإنه وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

وردًا على هجوم “حماس”، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء” على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن. غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.