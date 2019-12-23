أونيسي خليفة يعزي عائلة وقيادة وأفراد الجيش في وفاة الفريق احمد ڨايد صالح

قدّم المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد الفريق احمد ڨايد صالح الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 79 سنة.

وأوضحت المديرية في بيان لها ان الفريق احمد ڨايد صالح، شخصية مجاهدة ثابتة المواقف أتت بثمارها بالإنفراج والخروج من المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأشار ذات البيان ان الفضل في الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد يعود لجيش الوطني الشعني وعلى رأسهم الفقيد الفريق أحمد ڨايد صالح.

وإختتم اونيسي خليفة بتقديم تعازيه بإسمه الخاص ونيابة عن كافة منتسبي الامن الوطني وصادق المواساة

معربا في هذه الفترة عن تضامنه مع اسرة الفقيد وقيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي وندعوا الله أن يسكنه الفردوس مع الشهداء والصدقين وحسن اولئك رفيقا.