أويحيى: الإقتراض الجاري للخزينة العمومية لدى البنك المركزي سيتوقف سنة 2022
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن انتهاء فترة اقتراض الخزينة العمومية سيكون خلال سنة 2022 وهو الأمر الذي يستدعي ادخال اصلاحات هي قيد الدراسة على رأسها سياسة الدعم الاجتماعي .
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