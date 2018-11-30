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أويحيى: الإقتراض الجاري للخزينة العمومية لدى البنك المركزي سيتوقف سنة 2022

الوطني
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أويحيى: الإقتراض الجاري للخزينة العمومية لدى البنك المركزي سيتوقف سنة 2022
بقلم وافي مهاجري

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن انتهاء فترة اقتراض الخزينة العمومية سيكون خلال سنة 2022 وهو الأمر الذي يستدعي ادخال اصلاحات هي قيد الدراسة على رأسها سياسة الدعم الاجتماعي .


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