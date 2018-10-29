أويحيى: “الجزائر تسعى لتطوير قدراتها واحتياطاتها في المجال الطاقوي”

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الإثنين، أنّ الجزائر تسعى لتطوير قدراتها وإحتياطاتها في المجال الطاقوي، وكذا تعزيز إستثمارها وتحقيق شراكات رابح رابح من أجل تحقيق الإحتياجات.

وكشف الوزير خلال إفتتاح أشغال قمة الجزائر للطاقة، بقصر المؤتمرات، الجزائر العاصمة، إن الجزائر تمتلك إحتياطات هامة في المجال الطاقوي من الغاز الطبيعي والبترول وغيرهما.

وأضاف ذات المسؤول، أن الجزائر تقع في الخط الأول والمراتب الأولى في مجال المحروقات.

كما عدّد أويحيى، المراحل التي مرت بها الجزائر في المجال الطاقوي عبر تاريخها، ومجهوداتها في تطوير هذه الطاقات.

وأوضح ذات المتحدث، أن الجزائر شهدت إنخفاض أسعار الطاقة لكنها عرفت كيف تخرج من الأزمة بفضل الحوكمة وإستراتيجية عززت من الطاقات الجزائرية.

وأشار الوزير الأول، أن الجزائر استطاعت تخزين كميات هائلة من الطاقات.