أويحيى: تلقيت هدايا صفائح ذهب من أمراء خليجيين وبعتها في السوق السوداء!

أطلق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، تصريحات مثيرة خلال اعادة محاكمته اليوم السبت، بمجلس قضاء الجزائر.

وكشف أويحيى عن تلقيه صفائح من الذهب من طرف أمراء خليجيين، وقام بإعادة بيعها في السوق السوداء.

وأورد أويحيى: “يأتي العشرات من أمراء البلدان الخليجية لجنوب الجزائر، ويقومون بمنح هدايا للمسؤولين”.

وأضاف الوزير الأول السابق: “طلبت من بنك الجزائر بيع سبائك الذهب، وعددها 60 سبيكة، لأجل بيعها في السوق الموازية”.

واعترف اويحيى لأول مرة، بأنه قد قام ببيع 60 سبيكة ذهب قدمت كهدية للرئاسة من طرف أمراء 4 دول من الخليج.

وكشف أويحيى، إنه قد باع سبائك الذهب في السوق الموازية بمبلغ 350 مليون دج.

وجاءت تصريحات أويحيى بعد سؤال القاضي له عن مصدر الأموال التي وجدت في حساباته البنكية والبريدية، والتي قاربت 70 مليار سنتيم.

هذا ويحاكم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في قضية التمويل الخفي للحملة الإنتخابية، وتركيب السيارات.