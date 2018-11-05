أويحيى: حل قضية “الحرڨة” ليس بالمعسكرات والسدود

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الإثنين، أن الجزائر لها اتفاقيات مع شركائها في العالم يرجع عهدها إلى 25 سنة.

وكشف أويحيى خلال ندوة صحفية رفقة نظيره رئيس الوزراء الإيطالي،أن هذه الاتفاقيات تقنّن عودة الجزائريين،غير مرغوب فيهم من دول أخرى.

كما أكد الوزير، أن هذه الاتفاقيات تبنى على إثبات أن الشخص مقيم بطريقة غير شرعية، وأنه جزائري الجنسية.

كما قال أويحيى أن الجزائر من واجبها استلام أبنائها المرحلين من أوروبا، مشيرا إلى وجوب تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

وفي نفس السياق أكد الوزير الأول، أن بلدان الساحل وشرق إفريقيا يهرب منها الآلاف بسبب الحروب والمجاعة.

موضحا أن حل الهجرة غير الشرعية ليست بالمعسكرات ولا بالسدود.