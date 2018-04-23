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أويحيى للفلاحين: سنطبق مبدأ الأرض لمن يخدمها

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أويحيى للفلاحين: سنطبق مبدأ الأرض لمن يخدمها
بقلم ياسمينة دهيمي

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى من قصر المؤتمرات الإثنين، كافة الفلاحين إلى القيام بثورة الذهنيات للدفع بقطاع الفلاحة.

وتحقيق المزيد من التقدم والعصرنة.

وقال أويحيى بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية للفلاحة، أنه من غير المنطق ومن غير المقبول أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتفرج في 3 ملايين من الهكتارات من دون استغلالها.

معتبرا أنّ ثروات هذه الأراضي تعد ثمينة ولا يستهان بها أبدا، موجها لهجة شديدة بالقول “الأرض لمن يخدمها”،

وفي ذات السياق، أكد الوزير أنّ الدولة تحرص على الأراضي الفلاحية في إطار الإمتيازات والمشاريع المستقبلية.

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