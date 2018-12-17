أويحيى للكوريين..الجزائر بلد مستقر وأرض خصبة للإستثمار

خاطب الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الإثنين، الوفد الكوري الجنوبي، وعلى رأسهم الوزير الأول لكوريا الجنوبية، أن الجزائر بلدا يتميز بالإستقرار.

وأوضح الوزير خلال إنطلاق منتدى الأعمال الجزائري الكوري، أنه رغم تواجد الجزائر في حلزون من النار وعدم الإستقرار في عدة دول الجوار

إلا أنه يبقى بلدا رحبا مفتوحا للمستثمريين الكوريين، لكون الجزائر بد واعد ومفترق للطرق وأرض خصبة للإنعاش الإقتصادي.

وقال أويحيى للكوريين: “أنتم قادمون لبلد في إطار شراكة رابحة رابحة”.

وتابع: “سنذهب لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، أنتم بناة المستقبل يا رجال الأعمال”

خاتما كلامه بالتمني أن يكلل هذا المنتدى بالعديد من الإتفاقيات التي تعود بالنفع على البلدين.