أويحيى: “مشروع منجم الفوسفات سيخلق 14 ألف منصب شغل في مرحلة الإنجاز”

مشيرا إلى أن القيمة التصديرية للمشروع ستصل لملياري دولار خلال 2022.

مضيفا أنه يمثل رئيس الجمهورية وهذا مشروع عظيم وسيحرك كل الاقتصاد في شرق البلاد، ويصور الشراكة الحقيقية بين الجزائر والصين.

كما أن المشروع يمس اربع ولايات بدرجة مباشرة وسنمر من مليون طن إلى 10 مليون طن سنويا.