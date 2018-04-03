أويحيى: مناخ الإستثمار بالجزائر ليس مثالي وسنعمل على تحسينه

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن مناخ الإستثمار بالجزائر ليس مثالي، غير أن الحكومة ستعمل بجدية لتحسينه.

وقال أحمد أويحيى في كلمة له خلال منتدى الأعمال الجزائر الإسباني بقصر الأمم اليوم، أن الجزائر تمر بفترة صعبة، غير أن هذا لا يمنعها من خلق مناخ للإستثمار.

مؤكدا، أن مستثمرين كبار من قارات أخرى، ينتقلون إلى الجزائر، من أجل إقامة إستثمارات كبرى، رغم القاعدة 51/49 .

وأشار الوزير الأول “أن القاعدة 51/49 تضمن مصلحة البلد والمستثمر”.

وأضاف أويحيى” أن سوق الجزائر يبلغ أكثر من 40 مليون مستهلك، وأن الدولة حققت معدل نمو يزيد عن 3٪ “.

وقال الوزير الأول، “أن العلاقات السياسية والتعاون والتجارة بين الجزائر وإسبانيا، تبعث بإتيارح كبير، عكس الجانب المتعلق بالإستثمار”.

بإعتبار “أن الجزائر سجلت وصول أكثر من 500 شركة إسبانية منذ عام 2000، قامت بإنجاز مشاريع كبرى، ورحلت هذه الشركات بمجرد إنتهاء الأشغال”.

كما ذكر الوزير الأول، “أن الجزائر هي الزبون الخامس للإسبان، والمورد الثالث للإستثمار بها”.

للإشارة، اختتم اليوم فعليات المتلقى الأعمال الجزائري الإسباني اليوم بقصر الأمم عبد اللطيف رحال.