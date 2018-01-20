رد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، حول سؤال فيما يخص الغليان الذي تعرفه بعض قطاعات الوظيف العمومي على غرار قطاع الصحة وإضراب الأطباء المقيمين.

أن قضية إضراب الأطباء هي قيد المناقشة مع وزير الصحة، ولا أود الولوج فيها والتحدث حول الموضوع كي لانعكّر الجو.

وأوضح أن الأطباء من حقهم طرح مشاكلهم وانشغالاتهم ويجب الاستماع لهم.

كما أشار أويحيى إلى أنه هناك اتهامات وهجومات تطال عناصر الشرطة والدرك الوطني، بعد مسيرة الأطباء التي أسفر عنها عدة إصابات.

حيث أكد أنه إذا كانت إصابات هناك العدالة وهي الوحيدة المخولة لحزم الأمور والفصل فيها.

كما نوه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بدور الدرك والشرطة في حماية البلاد من أي تداعيات خارجية.