أويحيى وزعلان أمام المحكمة العليا اليوم في قضايا فساد..!

الوزير الأول السابق ووزير النقل والأشغال العمومية يمثلان كمتهمين

سيمثل، اليوم، أمام المحكمة العليا الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان كمتّهمين في عدّة قضايا فساد.

قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتورط فيها 45 شخصا.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة نشر، أمس، فإن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة.

وبعد سماع لأقوال المتهمين عند الحضور الأول قرّر وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج.

في حين تم توجيه الاتهام لـ6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.

وأشار نفس المصدر إلى أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت محي الدين، وابنه وأخوين له.

إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.

وأضاف البيان أيضا أن الأشخاص الباقين ونظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم.

ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليين حاليين.

وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع .

في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين، على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.

وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية.

والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

كما تخص التهم الموجهة أيضا إلى المحقق معهم سالفي الذكر إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر.

بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.

على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية.

بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

وكان وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة، قد استمع منذ الأحد الماضي إلى 56 شخصا في هذه القضية.

ومثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، أول أمس الأحد، أمام المحكمة.

وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.