أويحيى: وفاة “الحراق” بسجن إسباني لن يؤثر على العلاقات بين البلدين 

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أنّ قضية وفاة “الحراق” بالسجن الإسباني، لن تؤثر على العلاقات بين الجزائر وإسبانيا.

وأوضح أويحيى في ندوة عقدها في قصر المؤتمرات اليوم، أن الجزائر تشهد ما يسمى بـ”الهجرة غير الشرعية”.

واعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى، ” أن هذا تصرف خارج عن القانون، وأن ملف الهجرة غير الشرعية محل توافق بين مدريد والجزائر “.

كما أكد أويحيى، أن الدبلوماسية الجزائرية اتخذت تدابير للتعاون مع الدبلوماسية الإسبانية، من أجل عودة “الحراقة الجزائريين” إلى وطنهم.

وأضاف الوزير الأول “أن الجزائر تستقبل رعاياها المرحلين وفق إتفاقيات مشتركة”.

كما أكد أويحيى في السياق ذاته ” أنّ الجالية الجزائرية، تعيش أوضاعا جيدة على الأراضي الإسبانية .

وبخصوص قضية الحراق المتوفي بسجن إسباني، أكد أحمد أويحيى، أن القضية في يد العدالة الإسبانية.

كما قال الوزير الأول، “أنه لا يجب أن يأخذ ملف الحراق المتوفي أكثر من حجمه، والذي من شأنه أن يؤثر على العلاقات الجزائرية الإسبانية”.