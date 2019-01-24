أويحيى يستقبل وزير الخارجية الروسي

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم بالعاصمة وزير الشؤون الروسي، سيرغي لافروف الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وحل رئيس الدبلوماسية الروسية أمس الأربعاء بالجزائر في زيارة تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري عبد القادر مساهل.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الحوار السياسي المنتظم والتشاور الدائم القائم بين البلدين.

منذ التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وفيدرالية روسيا يوم 2 أفريل 2001.

عقب زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الى موسكو.