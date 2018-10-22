أويحيى يناقش مشروع قانون المالية 2019 رفقة رؤساء أحزاب الأغلبية 

أجرى الوزير الأول، أحمد أويحيى، هذا الاثنين، في قصر الحكومة، لقاء مع رؤساء الاحزاب السياسية التي تشكل الأغلبية الرئاسية

المتمثلة في الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، و السادة صديق شهاب وقادة قوادري بصفتهما ممثلان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار.

قام المشاركون بمناقشة مشروع قانون المالية 2019 الذي تم ايداعه لدى المجلس الشعبي الوطني.

وقد حضر هذا اللقاء رؤساء الكتل البرلمانية المنتمية لهذه الاحزاب السياسية.

وبهذا قال جمال ولد عباس أن الأفلان يدافع عن ماجاء به قانون المالية 2019 لما يحمله من تحويلات اجتماعية وبرنامج خاص لتشغيل الشباب، وتنمية الجنوب.