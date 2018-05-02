هنّأ الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى اليوم كافّة أسرة الإعلام الوطني إحياءً لليوم العالمي للصحافة المصادف ليوم 3 ماي من كل عام.

أويحيى وفي رسالة تهنئة تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منها، اغتنم هذه الفرصة أيضا، للترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني من أسرة الإعلام الوطني و الإعلاميين المتوفّين، وكافة الشهداء الأبرار.

كما توجّهت عائلة التجمع الوطني الديمقراطي، بالتهاني الخاصة لأعضاء أسرة الإعلام الوطني، متمنّية لهم التوفيق في تأدية مهامهم والتمتّع بالصحة والعافية.

ولمؤسساتهم الإعلامية بالمزيد من التوفيق والنجاح.