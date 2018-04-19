أويحيى: 294 مليون دينار غرامات مالية على “المحارق” سنة 2017

بلغت الغرامات المالية المفروضة في إطار مكافحة إستيراد المفرقعات والألعاب النارية خلال سنة 2017، أزيد من 294 مليون دينار.

ترتبت عن مصادرة نحو 450 ألف وحدة من هذه المواد المحظورة قانونيا.

وقال الوزير الأول أحمد أويحيى، في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسينة زدام حول استمرار وجود المفرقعات في الأسواق.

وانتشار المتاجرة بها على الرغم من كونها مواد ممنوعة قانونا، قرأها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.

مشيرا إلى أن السلطات العمومية جندت كافة الإمكانيات المادية والبشرية المناسبة، و بذلت جهودا معتبرة لمكافحة هذه الظاهرة.

بصورة فعالة وقطع الطرق أمام المتحايلين على القانون، وهو ما سمح خلال السنة المنصرمة بحجز نحو 450 ألف وحدة.

الأمر الذي ترتب عنه فرض غرامات مالية وصلت قيمتها إلى أزيد من 294 مليون دينار.

مشيرا إلى أنه تم تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يضم مصالح الأمن.

وحتى الدرك الوطنيين و الجمارك و وزارة التجارة،تتكفل بمهمة دراسة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة.

والقضاء عليها مع تقييم النتائج المحققة والمبادرة بإعداد اقتراحات محّينة تتكيف مع تطور أساليب التهريب المعتمدة و عرضها على الحكومة.