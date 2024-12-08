أوّل بيان من الخارجية السورية بعد سقوط نظام الأسد

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا اليوم الأحد، مواصلة عملها وعمل جميع بعثاتها الدبلوماسية في الخارج

وقالت الوزارة في بيان: “تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سورية، لتدشن عهدا وميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم. من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات. بعيداً عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس”.

وأكدت أن بعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى.

كما شددت الوزارة على أهمية الحفاظ على روح الوحدة الوطنية والعمل معا لبناء مستقبل سوريا.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات عن إعلان فصائل من المعارضة السورية، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”.

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