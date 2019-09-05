أيغل أزور: أزيد من 200 راكب عالقون بمطار هواري بومدين

سجلت شركة أيغل أزور الفرنسية إضطرابات على مستوى خطوطها الجوية أين قامت بإلغاء بعض الرحلات حسب ما ورد بموقع bfm.

وقال ذات المصدر ،أن أزيد من 200 راكب عالقون بمطار الجزائر العاصمة منذ 3 سبتمبر، حيث كانوا متوجهين نحو تولوز.

وأضاف ذات المصدر أن الشركة شرعت في إلغاء الرحلات الجوية، الأمر الذي أقلق الركاب خاصة الرحلات المبرمجة بين الجزائر وتولوز.

ووجد مسافرون أنفسهم عالقين دون السفر أو إسترجاع أمتعتهم، خاصة أن غالبيتهم نساء وأطفال وشيوخ كبار حسب ذات المصدر.

وللإشارة، فقد تم إلغاء رحلة باريس أورلي باماكو أمس الأربعاء على غرار الجزائر تولوز بسبب الوضع الاقتصادي للشركة.