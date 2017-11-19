أين أنت يا فيغولي.. !!

هذا هو الشعار الذي رفعه أنصار “غالاتاساراي” بعد الصفعة الخُماسية التي تعرض لها ناديهم على يد ” إسطنبول باشاك شهر”.

وأعرب مُحبو “السيم بوم” عن شوقهم لعودة الجناح الطائر، لتشكيلة المُدرب “إيغور تودور”، وهو الذي سيستنفذ عقوبة الإيقاف بعد أسبوع.

وظهر غياب “سوسو” جليا خلال “داربي” إسطنبول، كونه وإضافة لدوره الهجومي، يُقدم الدعم دفاعيا، وهي الخاصّية المفقودة لدى من عوضوه.

يذكر أن لاعب “فالنسيا” الأسبق كان “يطير” قبل تعرضه للطرد المُباشر أمام “طرابزون” وإيقافه لـ3 مُباريات من طرف الرابطة التركية.