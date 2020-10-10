إبرام إتفاقية تجارية بين الجزائر وموريتانيا وفتح سوق بين الدولتين

استقبل رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف محمد روباين، اليوم السبت، ممثل الشركة العربية الموريتانية بمكتب المنظمة بالأبيار.

وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتجارة نبيل مومي، أين تم الإتفاق على عدة نقاط منها:

ابرام اتفاقية بين المنظمة وبين الشركة العربية الموريتانية للتبادل التجاري وفتح سوق جزائرية بالدولة الموريتانية تحمل سوق الجزائر.

كما سيتم توفير كل الإمكانيات لتسهيل عملية دخول المنتوجات الفلاحية مثل الخضر والفواكه لموريتانيا، بالإضافة إلى غرف تبريد وتجميد للمنتوجات الجزائرية.

من جانب أخر، سيتم ضمان توفير للمنتوجات التي تحتاجها السوق الجزائر كالفستق، الجوز، الكاجو، الموز والسمك، وذلك بأسعار منخفضة.