إبرام ستة عقود جديدة لإنتاج واستغلال المواد الهيدروكربونية

أبرمت الجزائر ستة عقود جديدة مع مستثمرين أجانب في مجال إنتاج و استغلال المواد الهيدروكربونية بموجب القانون 19-13 للمحروقات وذلك في إطار المفاوضات المباشرة.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، مراد بلجهم، في كلمته بمناسبة إفتتاح الطبعة الـ11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “ناباك 2023” بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد”. أنه تم إمضاء ست عقود مع مستثمرين أجانب على غرار الصين. مضيفا أن الجزائر حاليا في مناقشات متقدمة مع العديد من الشركات لإبرام عقود جديدة.

وفي سياق آخر، أشار بلجهم أن الجزائر رغم أنها تدرك أهمية التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة. فإنها تعتقد أيضا أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية الطلب على الطاقة على المديين المتوسط والطويل. مشيرا إلى أن تلبية هذا الطلب يعتمد على جهودنا الخاصة و أيضا على مساهمة إستثمارات الشراكة في مجال النفط والغاز.

وأشار إلى أن الجزائر تعتزم تطوير وتكثيف استثماراتها في مجال البترول و الغاز. حيث أن الشراكات مع شركات النفط العالمية يبقى خيارا إستراتيجيا لتحقيق هذا الهدف الإستثماري المهم.

كما أبرز بلجهم، أن الجزائر تبحث عن مستثمرين قادرين على تلبية جملة من المعايير على غرار تقاسم المخاطر. خاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، و الإستثمار إضافة إلى نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات.

من جهته، ذكر رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل في كلمته بنفس المناسبة أن هيئته “تعمل على مرافقة جميع المستثمرين الوطنيين والأجانب. الراغبين في الحصول على تراخيص لمنشآتهم”.

كما أكد أن سلطة ضبط المحروقات تقوم على تقليص مدة دراسة الملفات وخلق إتصال مباشر بينها و بين هذه المنظمة و المستثمرين. إضافة إلى العديد من التسهيلات.

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