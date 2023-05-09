إبن إيريك زمور في قلب فضيحة بفرنسا

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على نجل المعارض السياسي إريك زمور. بعد أن تم القبض عليه وهو يقود في حالة سكر مما تسبب في حادث.

وأشار الإعلام الفرنسي، أن نجل إريك زمور، تسبب في حادث خطير يوم السبت تحت تأثير الكحول.

وتم اتهامه أمس الاثنين بالتسبب في إصابة شخص مما سبب له عجزا لأكثر من ثلاثة أشهر.

ووقعت الوقائع في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت في الدائرة السادسة بباريس.

وبحسب الإعلام الفرنسي، فإن نجل رئيس حزب Reconquest رفض منح الأولوية الدراجة نارية كان يركبها شخصان وضربها بسيارته.

ونقل الشخصان اللذان كانا على متن الدراجة النارية، الى المستشفى في حالة خطيرة.

كما تم إلقاء القبض على إبن إريك زمور وعرضه أمام قاضي التحقيق.

وبعد التحقيق تم الإفراج عنه وضعه تحت الرقابة القضائية، والتحقيق مستمر الآن تحت إشراف قاضي التحقيق.