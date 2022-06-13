الرقم السري :

137041

عاصمي خلوق يعدك بالعشرة الطيبة

من العاصمة نسعد أن تكون بدايتنا في هذا الركن مع رجل إختار منبرنا. لأن يكون له نبراسا حتى يظفر بذات الدين والأخلاق لتكون رفيقة لدربه ما بقي له من عمر. في ال 52 من عمره، مطلق بدون أولاد، هو موظف مستقر ولديه مسكن خاص. جميل الخصال وطيب الحلال يرغب في الاقتران على سنة خير الأنام، بزوجة محترمة أصيلة. تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 45 سنة، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت. ولا يهمّه إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

الرقم السري :

137042

إبن الغرب سيمنحك طيب النية على طول الدرب

إلى غرب البلاد نعرّج في ثاني محطّة ونعرفكن على رجل نيته خالصة وغرضه الحلال. هو متزوج ويرغب في التعدد على سنة خير خلق الله، في الخمسينات من عمره، ولديه أولاد. اتخذ من المقاولة مهنة يقتات منها، لديه سكن خاص.

صاحب إعلاننا هذا يريد أن يجد لروحه امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد. شرطه لأن تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة الشكل حنونة طيبة القلب، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتحمّل مسؤوليتها.

الرقم السري :

137043

نيته الأولى والأخيرة الحلال والألفة

من ولاية سوق أهراس ستكون نهاية جولتنا في هذا المنبر، لنعرفكم على شاب نيته الأولى والأخيرة الحلال. كما هو أعزب يشغل منصب عون أمن في مؤسسة بترولية بإحدى ولايات جنوبنا الكبير، مقيم مع الأهل. منتهى أمله أن يسوق له القدر زوجة صالحة تخلص له النية وتكون له السند والألفة.

كما يريد صاحب أخر محطة لنا في هذا الفضاء التعرف على امرأة صادقة ومحترمة. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 38 سنة، أكثر ما يهمه أن تكون عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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