قلوبهم على يقين من أن النصيب سيكون لا محالة على يدينا. يريدون تحصين أنفسهم كما يرون أن الحياة المستقرة والمتناغمة أساسها الزوجة الصالحة التي يبحثون عنها ويتقفّون أثرها عبر مركز الأثير. وهم يشيدون بدور المركز والقائمين عليه في سبيل إرساء دعائم المودة والرحمة في باب الزواج.

الرقم السري :

136110

إبن الوسط التقي يعدك بأنه بك سيرتقي

أول إعلان لنا هو لأحمد إبن عين الدفلى، شاب مميز وطموح. يعرف ما له وما عليه من الدنيا ويريد من خلال هذا الإعلان أن يسوق له القدر إمرأة صالحة. تعينه في رحلة العمر ليس من الناحية المادية بقدر ما هو يريدها من الناحية المعنوية. أحمد يبحث عمن تكون له الحب والحنان، إمرأة صادقة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، خاصة عين الدفلى والمدية. سنها لا يتجاوز33سنة، شرطه أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للعلم فإن أحمد موظف مستقر، يبلغ من العمر35 سنة. وهو يملك سكنا خاصا لا ينقصه سوى أن تشرفه بنت الأصول التي سيرتبط معها في الحلال على سنة الله والرسول.

الرقم السري :

136111

يتيم الوالدين يريد إكمال نصف الدين

من قالمة عروس الشرق، شرفنا إبن قالمة كمال صاحب الـ45ربيعا بالإتصال بنا وكله أمل أن يجد هذه المرة ضالته. بعد أن لم يكن التوفيق من نصيبه، كمال أعزب يتيم الوالدين. يحيا وحيدا بعد زواج إخوته وهو يحيا على ذكريات والديه. اللذان تركاه من دون أن يطمئنا على مستقبله بأنه وجد لنفسه زوجة تبدد عنه التعب والعياء.

بإشتغاله في الأعمال الحرة والتجارة، يريد كمال أن يملأ وقته كله وينسى وحدته. وهو من خلال إعادة إعلانه في هذا التوقيت بالذات. يأمل في أن تتصل به من هي أهل لغربته ومؤنس لكل الفراغ الذي يحياه.

لا يريد كمال سوى ان تكون له زوجة محترمة حنونة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنها ما بين 33 و 42سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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